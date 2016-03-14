​Посол Франции: Отношения с Азербайджаном в сфере культуры активно развиваются

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ "Двусторонние отношения между Азербайджаном и Францией в сфере культуры активно развиваются".

Как сообщает Report, об этом заявила посол Франции в Баку Аурелия Буше.

"Мы намерены и в дальнейшем развивать эти отношения, в частности и в молодежном контексте", - заявила А.Буше.

По ее словам, в рамках Дней франкофонии в этом году будут показаны современные франкоязычные фильмы для молодежи производства Швейцарии, Бельгии, Франции, Румынии и Египта.

"В рамках Дней франкофонии мы намерены проводить большое количество конкурсов среди школьников страны, в том числе и конкурсы переводчиков. Мы считаем, что если хотим сближения народов Франции и Азербайджана, то для этого дети, молодежь, будущие профессионалы должны владеть несколькими иностранными языками, в том числе и французским", - сказала она.

Дипломат подчеркнула, что у посольства большие планы по поводу проведения большой выставки полотен известных французских художников в Баку в следующем году.

"Выставка будет проведена в рамках сотрудничества Азербайджана с самыми крупными французскими заведениями, в том числе музеями, то есть мы готовимся к большому проекту".