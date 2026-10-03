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    Посол ЕС: Фестиваль "Вкус Европы" в Баку посвящен 30-летию партнерства с Азербайджаном

    Kультурная политика
    • 03 октября, 2026
    • 13:12
    Посол ЕС: Фестиваль Вкус Европы в Баку посвящен 30-летию партнерства с Азербайджаном

    Европейский кулинарный фестиваль "Вкус Европы" (Taste of Europe), открывшийся сегодня в Баку, в этом году посвящен 30-летию партнерства между Европейским союзом и Азербайджаном.

    Как передает Report, об этом заявила посол ЕС в Азербайджане Марияна Куюнджич на открытии фестиваля.

    Она подчеркнула, что сегодняшний фестиваль проходит в рамках серии мероприятий, посвященных отмечаемому в этом году 30-летию партнерства между ЕС и Азербайджаном.

    "Для меня большая честь принимать в Баку четвертый фестиваль кулинарии "Вкус Европы". Мы приглашаем наших азербайджанских друзей присоединиться к празднованию европейских вкусов и культуры! Это прекрасная возможность познакомиться с национальными кухнями, культурами и традициями европейских стран, открыть для себя новые вкусы и провести незабываемый день с семьей и друзьями. Я особенно горда отметить, что это мероприятие проходит в рамках празднования 30-летия партнерства между ЕС и Азербайджаном, которое мы отмечаем в этом году", - сказала она.

    В фестивале, организованном представительством Евросоюза в Азербайджане, принимают участие представители посольств Бельгии, Франции, Бельгии, Германии, Польши, Португалии, Словакии, Испании, Хорватии, Австрии, Эстонии в Азербайджане.

    Основной целью фестиваля является знакомство жителей Баку с национальными кухнями стран Европы.

    Мероприятие продлится до 18:00.

    Отметим, что фестиваль проходит в Баку уже четвертый год подряд.

    Посол ЕС: Фестиваль Вкус Европы в Баку посвящен 30-летию партнерства с Азербайджаном
    Посол ЕС: Фестиваль Вкус Европы в Баку посвящен 30-летию партнерства с Азербайджаном
    Посол ЕС: Фестиваль Вкус Европы в Баку посвящен 30-летию партнерства с Азербайджаном
    Посол ЕС: Фестиваль Вкус Европы в Баку посвящен 30-летию партнерства с Азербайджаном
    Посол ЕС: Фестиваль Вкус Европы в Баку посвящен 30-летию партнерства с Азербайджаном
    Посол ЕС: Фестиваль Вкус Европы в Баку посвящен 30-летию партнерства с Азербайджаном

    Марияна Куюнджич Фестиваль Вкус Европы Европейский союз (ЕС)
    Фото
    Aİ səfiri: Bakıda "Avropa təamları" festivalı Azərbaycanla tərəfdaşlığın 30 illiyinə həsr olunub
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    EU envoy: Taste of Europe festival marks 30 years of EU-Azerbaijan partnership
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