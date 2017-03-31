Посол Азербайджана встретился с министром культуры Литвы

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Литве Гасан Мамедзаде встретился с министром культуры Литвы Лианой Руоките-Йонсон.

Об этом сообщили Report в посольстве Азербайджана в Литве.

На встрече были обсуждены существующие отношения между Азербайджаном и Литвой, а также был проведен обмен мнениями по перспективам сотрудничества в области культуры.

Х. Мамедов поздравил Л. Руоките-Йонсон с назначением на новую должность и довел до внимания министра, что она приглашена на IV Всемирный форум по межкультурному диалогу, который пройдет в Баку 5-6 мая.

Посол затронул вопрос сотрудничества в сфере культуры между Азербайджаном и Литвой, отметив, что как и во всех отраслях, сотрудничество в области культуры успешно развивается между двумя странами. Он подчеркнул, что в последние годы деятели культуры обеих стран принимают участие в международных фестивалях, проведенных как в Азербайджане, так и в Литве в области культуры.

Министр Л. Руоките-Йонсон выразила удовлетворение сотрудничеством между двумя странами в области культуры, рассказав об осуществленных работах по случаю празднования 100-летней годовщины со дня провозглашения независимости Литвы на государственном уровне. Министр пригласила музыкально-художественные коллективы Азербайджана на юбилейные мероприятия, которые пройдут в Литве в следующем году.