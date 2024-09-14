Послу Азербайджана в России вручили Эрмитажную премию

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России народный артист Азербайджанской ССР Полад Бюльбюль-оглы награжден Эрмитажной премией.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы стал лауреатом Эрмитажной премии.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, награждение состоялось в субботу в рамках Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Награду Бюльбюльоглы вручила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Кроме этого, этой премии также удостоен народный артист России, балетмейстер Борис Эйфман.

Отметим, что Эрмитажная премия учреждена оргкомитетом форума и Государственным Эрмитажем в 2023 году.

Планируется, что ее будут вручать ежегодно двум ведущим, знаковым деятелям культуры - от России и из-за рубежа - за достижения в области культуры и искусства, сохранение культурного наследия и укрепление международного культурного диалога.