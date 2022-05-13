Полад Бюльбюльоглу: Мы остались верны своей клятве

"Я поклялся, что этот фестиваль не может быть снова проведен, пока Шуша не будет освобождена".

"Я поклялся, что этот фестиваль не может быть снова проведен, пока Шуша не будет освобождена".

Как сообщает командированный в Шушу корреспондент Report, об этом сказал посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

Он сказал, что фестиваль был отложен после оккупации Шуши:

"Мы остались верны своей клятве. Я очень рад, что сразу после освобождения Шуши господин президент распорядился возродить фестиваль. Мне очень приятно снова быть в Карабахе, в Шуше, снова участвовать в фестивале Харыбюльбюль".