Полад Бюльбюльоглу: Мы остались верны своей клятве

"Я поклялся, что этот фестиваль не может быть снова проведен, пока Шуша не будет освобождена".
Как сообщает командированный в Шушу корреспондент Report, об этом сказал посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.
Он сказал, что фестиваль был отложен после оккупации Шуши:
"Мы остались верны своей клятве. Я очень рад, что сразу после освобождения Шуши господин президент распорядился возродить фестиваль. Мне очень приятно снова быть в Карабахе, в Шуше, снова участвовать в фестивале Харыбюльбюль".