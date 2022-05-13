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Полад Бюльбюльоглу: Мы остались верны своей клятве

Полад Бюльбюльоглу: Мы остались верны своей клятве "Я поклялся, что этот фестиваль не может быть снова проведен, пока Шуша не будет освобождена".
Kультурная политика
13 мая 2022 г. 16:59
Полад Бюльбюльоглу: Мы остались верны своей клятве

"Я поклялся, что этот фестиваль не может быть снова проведен, пока Шуша не будет освобождена".

Как сообщает командированный в Шушу корреспондент Report, об этом сказал посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

Он сказал, что фестиваль был отложен после оккупации Шуши:

"Мы остались верны своей клятве. Я очень рад, что сразу после освобождения Шуши господин президент распорядился возродить фестиваль. Мне очень приятно снова быть в Карабахе, в Шуше, снова участвовать в фестивале Харыбюльбюль".

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Версия на азербайджанском языке Polad Bülbüloğlu: "Andımıza sadiq qaldıq"

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