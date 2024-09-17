О нас

Полад Бюльбюль оглу получил звание народного артиста Башкортостана

Полад Бюльбюль оглу получил звание народного артиста Башкортостана Советский и азербайджанский эстрадный певец, композитор, политический и общественный деятель Полад Бюльбюль оглу получил звание "Народный артист Республики Башкортостан".
Kультурная политика
17 сентября 2024 г. 19:10
Полад Бюльбюль оглу получил звание народного артиста Башкортостана

Советский и азербайджанский эстрадный певец, композитор, политический и общественный деятель Полад Бюльбюль оглу получил звание "Народный артист Республики Башкортостан".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров лично вручил Поладу Бюльбюль оглу награды в ходе XVII Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ в Уфе, региона.

"Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил государственные награды. Звания "Народный артист Республики Башкортостан" удостоен Полад Бюльбюль оглу", - сказано в сообщении.

Отвечая на вопросы журналистов, Бюльбюль оглу подчеркнул важность мероприятия и его роль в объединении людей.

"На мой взгляд, проведение форума имеет очень большое значение - это дает возможность людям культуры, искусства, науки общаться друг с другом. Вы знаете, что сейчас непростое время во всем мире, и даже такие вещи, как удорожание билетов, гостиниц, всякие таможни и границы, общаться в этом плане стало труднее. Поэтому ценность таких мероприятий возрастает еще больше, потому что дает для творческих людей возможность общения", - сказал он.

В 2024 году форум впервые проходит в регионе России, темой заявлено - "Содружество независимых государств: общие ценности и многообразие культур". Среди участников представители Беларуси, Азербайджана, Туркменистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и России.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Polad Bülbüloğluna Başqırdıstanın Xalq artisti adı verilib

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
12 сентября 2024 г. 12:55
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
11 сентября 2024 г. 15:54
Обзор на Redmi Note 13. Особенности и преимущества нового смартфона
ФотоОбзор на Redmi Note 13. Особенности и преимущества нового смартфона
11 сентября 2024 г. 14:37
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
11 сентября 2024 г. 13:30
В Азербайджане незначительно выросли тарифы на услуги связи
В Азербайджане незначительно выросли тарифы на услуги связи
14 сентября 2024 г. 17:57
В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода
В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода
12 сентября 2024 г. 12:46
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег
15 сентября 2024 г. 13:05
Завтра ожидается сильная магнитная буря, которая вызовет помехи в передаче радиосигналов
ФотоЗавтра ожидается сильная магнитная буря, которая вызовет помехи в передаче радиосигналов
11 сентября 2024 г. 11:07
4SIM подписал Меморандум о взаимопонимании с Binance
4SIM подписал Меморандум о взаимопонимании с Binance
11 сентября 2024 г. 13:26
ЦИК: Члены комиссий отстраняются от работы за отказ представить кандидату копию избирательных протоколов
ЦИК: Члены комиссий отстраняются от работы за отказ представить кандидату копию избирательных протоколов
12 сентября 2024 г. 16:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi