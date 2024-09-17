Полад Бюльбюль оглу получил звание народного артиста Башкортостана

Советский и азербайджанский эстрадный певец, композитор, политический и общественный деятель Полад Бюльбюль оглу получил звание "Народный артист Республики Башкортостан".

Советский и азербайджанский эстрадный певец, композитор, политический и общественный деятель Полад Бюльбюль оглу получил звание "Народный артист Республики Башкортостан".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров лично вручил Поладу Бюльбюль оглу награды в ходе XVII Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ в Уфе, региона.

"Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил государственные награды. Звания "Народный артист Республики Башкортостан" удостоен Полад Бюльбюль оглу", - сказано в сообщении.

Отвечая на вопросы журналистов, Бюльбюль оглу подчеркнул важность мероприятия и его роль в объединении людей.

"На мой взгляд, проведение форума имеет очень большое значение - это дает возможность людям культуры, искусства, науки общаться друг с другом. Вы знаете, что сейчас непростое время во всем мире, и даже такие вещи, как удорожание билетов, гостиниц, всякие таможни и границы, общаться в этом плане стало труднее. Поэтому ценность таких мероприятий возрастает еще больше, потому что дает для творческих людей возможность общения", - сказал он.

В 2024 году форум впервые проходит в регионе России, темой заявлено - "Содружество независимых государств: общие ценности и многообразие культур". Среди участников представители Беларуси, Азербайджана, Туркменистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и России.