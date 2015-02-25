Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу удостоен почетного звания "Заслуженный деятель искусств Республики Дагестан".

Как сообщает Report со ссылкой на АзерТАдж, 25 февраля глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов посетил посольство Азербайджана в Москве. За заслуги в развитии искусства и многолетнюю творческую деятельность Р.Абдулатипов вручил послу Поладу Бюльбюльоглу указ о присвоении ему почетного звания "Заслуженный деятель искусств Республики Дагестан".

В ходе встречи, проходившей в теплой и дружеской атмосфере, посол Полад Бюльбюльоглу и глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов выразили удовлетворение нынешним уровнем отношений между Азербайджаном и Дагестаном, а также обсудили возможности их дальнейшего развития.

Рамазан Абдулатипов пригласил Полада Бюльбюльоглу в Дербент для проведения совместных культурных мероприятий.