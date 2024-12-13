Подготовлен первоначальный проект реставрации мавзолея Момине Хатун

Подготовлен первоначальный проект реставрации мавзолея Момине Хатун в Нахчыванской Автономной Республике.

Подготовлен первоначальный проект реставрации мавзолея Момине Хатун в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, мавзолей Момине Хатун будет отреставрирован в соответствии с планом мероприятий госпрограммы социально-экономического развития Автономной Республики на 2023-2027 годы.

В Министерстве культуры Нахчыванской АР прошла встреча с руководителем австрийской компании Atelier Erich Pummer GmbH Эрихом Пуммером и представителем компании в Азербайджане Чингизом Нейман-заде, на которой обсуждался проект реставрации мавзолея Момине Хатун и благоустройства прилегающей территории.

Руководство компании представило планы и информацию, основанные на первичном осмотре, проведенном в конце сентября.

Сеидов отметил, что мавзолей Момине Хатун включен в предварительный список материально-культурного наследия ЮНЕСКО, и при его реставрации необходимо уделить особое внимание деталям, сохранить историческую ценность памятника.

Эрих Пуммер подчеркнул, что реставрация будет проводиться в соответствии с первоначальной формой памятника. Он добавил, что мнения местных ученых и специалистов будут учтены на всех этапах работы.