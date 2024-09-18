По случаю Дня национальной музыки деятели искусства посетили могилу Узеира Гаджибейли

По случаю 18 сентября - Дня национальной музыки - деятели культуры и искусства посетили могилу великого композитора Узеира Гаджибейли на первой Аллее почетного захоронения.
Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие народный артист, заместитель министра культуры Азербайджана Мурад Гусейнов, народный артист Мансум Ибрагимов, ректор Бакинской Музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Фархад Бадалбейли и другие представители общественности.
К могиле Узеира Гаджибейли были возложены венок и цветы.
ФОТО: Самира Гасанова