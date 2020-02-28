План мероприятий в связи с 20-летием включения Ичеришехер в список ЮНЕСКО

Министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев обнародовал план мероприятий в связи с распоряжением о праздновании 20-летия включения Ичеришехер в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, подписанным минувшим днем президентом Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Report, министр отметил, что по этому вопросу уже ведутся переговоры с Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

По словам А.Гараева, в ходе исполнения распоряжения в Ичеришехер состоятся международная конференция и ряд мероприятий: "Часть хранимых в музеях экспонатов будет представлена на выставках. Кроме того, будут представлены культурные программы. Для туристов будут сформированы отдельные специальные маршруты".

Также министр отметил, что запланированы соответствующие мероприятия для отображения 20 лет, в течение которых Ичеришехер находился в составе ЮНЕСКО: "Главное – это международный резонанс от этих мероприятий. Проделанные сегодня в Ичеришехер работы похвальны. Каждый его день - история".