Пиневич: Дни культуры Азербайджана пройдут в Беларуси осенью 2025 года

Пиневич: Дни культуры Азербайджана пройдут в Беларуси осенью 2025 года

Беларусь продолжит проводить различные культурные мероприятия в Азербайджане, выставка "Несвиж - наследие мировой культуры" является одной из них.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич.

"<...> Это мероприятие проходит в рамках соглашения, подписанного между министерствами культуры наших стран и по поручению лидеров двух государств. Мы также надеемся, что Дни культуры Азербайджана в Беларуси будут проведены осенью и станут еще более значимой вехой наших взаимоотношений", - сказал посол.

Пиневич подчеркнул, что выставка, посвященная замку Несвиж, демонстрирует знаковую веху в развитии белорусской самоидентичности.

"Я думаю, что эта выставка станет еще одним вкладом в копилку межкультурного взаимодействия наших народов", - сказал он.

Отметим, что в национальном музее искусств Азербайджана проходит выставка белорусского национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж", под названием "Несвиж - наследие мировой культуры". Выставка организована при поддержке министерств культуры Азербайджана и Беларуси.

Несвижский замок в Беларуси является памятником архитектуры XVI-XVIII веков.

ФОТО: Вугар Ханларов