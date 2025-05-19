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Пиневич: Дни культуры Азербайджана пройдут в Беларуси осенью 2025 года

Пиневич: Дни культуры Азербайджана пройдут в Беларуси осенью 2025 года Пиневич: Дни культуры Азербайджана пройдут в Беларуси осенью 2025 года
Kультурная политика
19 мая 2025 г. 16:13
Пиневич: Дни культуры Азербайджана пройдут в Беларуси осенью 2025 года

Беларусь продолжит проводить различные культурные мероприятия в Азербайджане, выставка "Несвиж - наследие мировой культуры" является одной из них.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич.

"<...> Это мероприятие проходит в рамках соглашения, подписанного между министерствами культуры наших стран и по поручению лидеров двух государств. Мы также надеемся, что Дни культуры Азербайджана в Беларуси будут проведены осенью и станут еще более значимой вехой наших взаимоотношений", - сказал посол.

Пиневич подчеркнул, что выставка, посвященная замку Несвиж, демонстрирует знаковую веху в развитии белорусской самоидентичности.

"Я думаю, что эта выставка станет еще одним вкладом в копилку межкультурного взаимодействия наших народов", - сказал он.

Отметим, что в национальном музее искусств Азербайджана проходит выставка белорусского национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж", под названием "Несвиж - наследие мировой культуры". Выставка организована при поддержке министерств культуры Азербайджана и Беларуси.

Несвижский замок в Беларуси является памятником архитектуры XVI-XVIII веков.

ФОТО: Вугар Ханларов

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Версия на английском языке Pinevich: Azerbaijani culture days to be held in Belarus in fall 2025
Версия на азербайджанском языке ФотоPineviç: Belarusda bu ilin payızında Azərbaycan Mədəniyyət Günləri keçiriləcək

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