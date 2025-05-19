Пиневич: Дни культуры Азербайджана пройдут в Беларуси осенью 2025 года

Беларусь продолжит проводить различные культурные мероприятия в Азербайджане, выставка "Несвиж - наследие мировой культуры" является одной из них.
Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич.
"<...> Это мероприятие проходит в рамках соглашения, подписанного между министерствами культуры наших стран и по поручению лидеров двух государств. Мы также надеемся, что Дни культуры Азербайджана в Беларуси будут проведены осенью и станут еще более значимой вехой наших взаимоотношений", - сказал посол.
Пиневич подчеркнул, что выставка, посвященная замку Несвиж, демонстрирует знаковую веху в развитии белорусской самоидентичности.
"Я думаю, что эта выставка станет еще одним вкладом в копилку межкультурного взаимодействия наших народов", - сказал он.
Отметим, что в национальном музее искусств Азербайджана проходит выставка белорусского национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж", под названием "Несвиж - наследие мировой культуры". Выставка организована при поддержке министерств культуры Азербайджана и Беларуси.
Несвижский замок в Беларуси является памятником архитектуры XVI-XVIII веков.
ФОТО: Вугар Ханларов