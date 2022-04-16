Певец из Грузии: Отрадно видеть, как в город Шуша возвращается жизнь

Отрадно видеть, как в освобожденный город Шуша возвращается жизнь.

Отрадно видеть, как в освобожденный город Шуша возвращается жизнь.

Об этом Report заявил грузинский певец Георгий Наниашвили, посетивший сегодня Шушу в составе делегации грузинских деятелей культуры.

"От города у меня очень неординарные ощущения. С одной стороны, мы видим, сколько тут разрушений, но при этом очень отрадно видеть все реставрационные, строительные работы, быть свидетелем того, как сюда возвращается жизнь", заявил Наниашвили.

"Это наш третий день поездки в Азербайджан. Мы очень рады еще ближе познакомиться с вашей культурой. Нас тут приняли очень тепло. Мы под очень большим впечатлением от азербайджанской культуры", поделился он впечатлениями от визита.



Георгий Наниашвили пожелал мирного неба над головой Азербайджану, Грузии и всем другим странам.