Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии открытии Творческого центра Максуда Ибрагимбекова

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В Баку, в Ичеришехер 30-го марта состоялась церемония открытия Творческого центра Максуда Ибрагимбекова.

Как передает Report, в церемонии приняла участие первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в здании Центра.

На церемонии выступили первый вице-президент Мехрибан Алиева, супруга Максуда Ибрагимбекова – Анна Ибрагимбекова, первый заместитель генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаил Гусман, ректор Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбейли.