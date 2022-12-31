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Первая леди Украины поблагодарила министерство культуры Азербайджана

Первая леди Украины поблагодарила министерство культуры Азербайджана Первая леди Украины Елена Зеленская поблагодарила Министерство культуры Азербайджана.
Kультурная политика
31 декабря 2022 г. 15:39
Первая леди Украины поблагодарила министерство культуры Азербайджана

Первая леди Украины Елена Зеленская поблагодарила Министерство культуры Азербайджана.

Свою благодарность она выразила в эксклюзивном интервью восточноевропейскому бюро Report.

"Как сделать так, чтобы наш голос был услышан во всем мире? Путем совместной работы. Сегодня мы все являемся послами нашей культуры, вне зависимости от того, в какую страну нас забросила война. Мы несем с собой наш язык, наши традиции, музыку и литературу. Посредством нашей культуры мы показываем за что мы боремся, за что выступаем, и в чем заключаются наши ценности. Поэтому проекты, начатые мною еще до войны, не только не утратили актуальность, но и приобрели дополнительный смысл. Например, украиноязычные аудиогиды по культурным достопримечательностям мира, которые мы запустили уже в 35 странах, — это не просто удобство для туристов, а знак того, что у Украины и цивилизованного мира есть общий язык – язык культуры.

Кстати, такие гиды также доступны и в Азербайджане – один из первых аудиогидов на украинском языке, по моей инициативе, появился в Национальном Музее Ковра в Баку в августе 2020 года. А недавно мы запустили наш второй аудиогид в Национальном Парке Гобустана, за что я чрезвычайно благодарна нашим дипломатам и министерству культуры Азербайджана. Я мечтаю о том, чтобы следующий аудиогид в Азербайджане появился в Центре Гейдара Алиева", - сказала первая леди Украины.

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Версия на английском языке First Lady of Ukraine thanks Azerbaijan's Ministry of Culture
Версия на азербайджанском языке Ukraynanın birinci xanımı Azərbaycanın Mədəniyyət Nazirliyinə təşəkkür edib

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