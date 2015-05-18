​Первая леди Азербайджана встретилась с членом Сената Франции Натали Гуле

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ 18 мая первая леди Азербайджана, руководитель межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Франция Мехрибан Алиева встретилась с участвующей в проходящем в Баку III Всемирном форуме межкультурного диалога членом Сената Франции Натали Гуле.

Как сообщает Report, первая леди отметила, что рада вновь видеть в Баку Натали Гуле. Мехрибан Алиева вспомнила совместное участие на различных мероприятиях с Натали Гуле, подчеркнула важность III Всемирного форума межкультурного диалога.

Мехрибан Алиева высоко оценила то, что в качестве члена парламента Франции Н.Гуле придает особое значение сотрудничеству с Азербайджаном.

Выразив удовлетворенность визитом в Азербайджан, французский парламентарий заявила, что рада вновь посетить нашу страну. Натали Гуле во время каждого визита в Баку наблюдает новшества, которые ее впечатляют. Поблагодарив за приглашение, Натали Гуле подчеркнула, что принявший традиционный характер Бакинский форум вносит важный вклад в расширение межкультурного диалога.