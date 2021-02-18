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Перенджиев: Ереван нужно привлечь к ответственности за воровство культурных ценностей

Перенджиев: Ереван нужно привлечь к ответственности за воровство культурных ценностей "Армяне воруют чужое, выдавая за свое"
Kультурная политика
18 февраля 2021 г. 17:13
Перенджиев: Ереван нужно привлечь к ответственности за воровство культурных ценностей

"Армяне посягают на азербайджанскую культуру, потому что они хоть и говорят о своей древней истории, но у них не получается найти тому обоснования и доказательства. Все это армянский новодел. Поэтому они воруют чужие культурные ценности, выдавая за свои. На воровстве свою историю не построишь. Но, к сожалению, армяне таким образом и действуют". Об этом российскому бюро Report заявил политолог Александр Перенджиев, комментируя проведение в Ереване выставки ковров, украденных из Шушинского музея ковра.

Эксперт назвал подобные действия армянской стороны неправильными, в первую очередь, с точки зрения морально-нравственных ценностей: "Это можно сравнить с тем, если бы фашисты вывезли исторические экспонаты из СССР и представили их своими в Германии. Поэтому проводить выставки культурных артефактов, которые фактически были украдены, нарушает нормы любой культурной деятельности".

Перенджиев считает, что официальный Ереван должен быть осужден не только со стороны ЮНЕСКО: "Азербайджан имеет право обращаться к международным судебным органам для привлечения армянской стороны к ответственности за подобные деяния. Все артефакты должны быть возвращены туда, откуда они были вывезены. Это преступление, когда украденное демонстрируется в качестве какого-то своего культурного наследия".

Эксперт также отметил, что Азербайджану приходится активно противостоять тому, что официальный Ереван присваивает себе его культурные наследие и ценности. По его словам, это можно назвать воровской культурой.

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