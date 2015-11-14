Парижский Диснейленд закрыт в связи с терактами во Франции

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Парижский Диснейленд закрыл в субботу свои тематические парки в связи с последними событиями во Франции, где накануне произошла серия терактов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении на официальном сайте комплекса в Париже.

"В свете последних событий, произошедших во Франции, мы выражаем поддержку французскому народу и жертвам этих чудовищных нападений и заявляем, что Диснейленд в Париже не будет открывать свои тематические парки в субботу 14 ноября. Наши мысли и молитвы с теми, кого затронули эти ужасные события", - говорится в сообщении.