Памятник генералу Гусейн хану Нахчыванскому будет установлен в Санкт-Петербурге

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Памятник генерал-адъютанту Гусейну Хану Нахчыванскому будет установлен на пересечении Малой Посадской и Мичуринской улиц Санкт-Петербурга. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, проект был одобрен в ходе заседания градостроительного комитета Санкт-Петербурга 10 февраля.

Проект предусматривает установку бронзовой фигуры военачальника высотой 2,5 метра на гранитном постаменте (высота 2,75 метра), а также организацию всей площади — на ней появится гранитная отмостка, деревья и скамейки. Скульптором выступил Борис Петров, а архитектором — Геннадий Пейчев.

Как заявил инициатор проекта, член азербайджанской диаспоры Алик Мовсумов, средства на создание скульптуры готов выделить Азербайджан. На изготовление памятника потребуется около года.

Гусейн Хан Нахчыванский командовал 2-м Дагестанским конным полком в русско-японской войне, а также – кавалерийским корпусом в Первой мировой войне. За это он был удостоен многочисленных наград. Однако после отречения Николая II Хан Нахичеванский отказался присягать Временному правительству и был отстранен от командования. Предположительно в 1919 году военачальник был расстрелян в Петропавловской крепости.