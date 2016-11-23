Отмечено 94-летие со дня рождения Фикрета Амирова

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Состоялось мероприятие по случаю 94-летия выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР, лауреата государственной премии Фикрета Амирова.

Как сообщили Report в Главном управлении культуры и туризма города Баку, 22 ноября в рамках мероприятия, прошедшего в Детской художественной школе №6 имени Фикрета Амирова, состоялось открытие музея, где выставлены книги, научные очерки, музыкальные инструменты композитора.

В актовом зале школы прошла научная конференция.

На мероприятии было отмечено, что произведения Фикрета Амирова "Памяти Низами", "Шур, "Кюрд овшары", опера "Севиль" прославили композитора.

Сын композитора Джамиль Амиров от имени своей семьи выразил благодарность организаторам мероприятия, вручил школе памятные подарки.