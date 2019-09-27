Открылась VI Бакинская международная книжная ярмарка-вставка

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При организации министерства культуры Азербайджана состоялась церемония открытия VI Бакинской международной книжной ярмарки-вставки.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие вице-премьер, зампредседателя – исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов, министр культуры Абульфас Гараев, посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, омбудсмен Эльмира Сулейманова и др.

А.Гараев сказал, что книга занимает важное место в истории азербайджанского народа: "В Азербайджане осуществляют деятельность 10 престижных издательств. Наша страна завоевала в этом году Гран-при проведенной в Москве Книжной ярмарки. Азербайджанская книга уже в 6-й раз открывает свои двери для зарубежных гостей. В этой выставке участвуют 80 издательств из Азербайджана и 40 – из 22 иностранных стран. Эта книжная выставка посвящена 650-летию Насими".

А.Ахмедов отметил, что выставка - значительное событие для пропаганды книг: "Проведение этой выставки в Азербайджане в 6-й раз – оценка, которую страна придает книге".

После участники мероприятия ознакомились с представленными на выставке книгами.