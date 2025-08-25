О нас

Определились победители IX телевизионного конкурса "Мугам"

Определились победители IX телевизионного конкурса "Мугам" Определились победители IX nелевизионного конкурса "Мугам"
Kультурная политика
25 августа 2025 г. 18:18
Определились победители IX телевизионного конкурса Мугам

Определились победители IX телевизионного конкурса "Мугам".

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, за финалом конкурса наблюдали помощник президента Азербайджана Анар Алакбаров, заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Фарах Алиева, специальный представитель президента в Лачынском районе Масим Мамедов, а также литературно-общественные деятели страны, представители искусства и жители Лачынского района.

В финальном этапе выступили 5 подростков и 7 молодых исполнителей мугама.

Согласно решению жюри, среди подростков 8-16 лет 3-е место занял Кянан Тагизаде, 2-е место - Мурад Набизаде.

Победителем IX телевизионного конкурса "Мугам" среди подростков стал Ахад Агаев.

Среди участников 16-30 лет 3-е место занял Раис Нифталиев, 2-е место - Нармин Мирзаева.

Победителем IX телевизионного конкурса "Мугам" среди молодых исполнителей стала Айтадж Бейбалаева.

