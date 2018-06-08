Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Известный кинорежиссер, сценарист, народный артист Октай Миркасимов удостоен премии "Национальное кино" ("Milli Kino").

Об этом Report сказал руководитель пресс-службы Союза кинематографистов Азербайджана Али Велиев.

По его словам, по решению Правления Союза кинематографистов, за вклад, внесенный в развитие азербайджанского кино, народный артист, профессор О.Миркасимов удостоен премии "Национальное кино" 2018 года.

Сумма премии составляет 2 000 манатов.

Самая крупная премия Союза кинематографистов Азербайджана ("Национальное кино") будет вручена народному артисту в ближайшие дни.

Отметим, что 12 июня кинорежиссеру, народному артисту Октаю Миркасимову исполняется 75 лет.