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    Октай Миркасимов удостоен премии "Национальное кино"

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Известный кинорежиссер, сценарист, народный артист Октай Миркасимов удостоен премии "Национальное кино" ("Milli Kino").

    Об этом Report сказал руководитель пресс-службы Союза кинематографистов Азербайджана Али Велиев. 

    По его словам, по решению Правления Союза кинематографистов, за вклад, внесенный в развитие азербайджанского кино, народный артист, профессор О.Миркасимов удостоен премии "Национальное кино" 2018 года. 

    Сумма премии составляет 2 000 манатов. 

    Самая крупная премия Союза кинематографистов Азербайджана ("Национальное кино") будет вручена народному артисту в ближайшие дни. 

    Отметим, что 12 июня кинорежиссеру, народному артисту Октаю Миркасимову исполняется 75 лет. 

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