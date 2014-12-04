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    Официальный представитель Ирана: "У нас общее мнение с Азербайджаном по поводу лаваша"

    Об этом заявил председатель организации исламских связей и культуры Ирана Абузар Ибрагими Туркман

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ У нас общее мнение с Азербайджаном по поводу лаваша. Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции председатель организации исламских связей и культуры Ирана Абузар Ибрагими Туркман. Председатель организации отметил, что эти мысли были также озвучены им на встрече с министром культуры и туризма Азербайджана Абульфасом Гараевым.

    Отметим, что Армения представила на рассмотрение в YUNESKO лаваш в качестве армянского хлеба. Попытка "арменизировать" лаваш была предотвращена в результате предупредительных мер министерства иностранных дел, министерства культуры и туризма, постоянного представительства Азербайджана при YUNESKO, Национальной комиссии по YUNESKO. 

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