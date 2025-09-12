Общественности представлена "Песня Зангезура"

Общественное объединение "Культура, которая нас объединяет" представило общественности "Песню Зангезура", посвященную теме Западного Азербайджана.

Как сообщает Report, в презентации приняли участие исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Айгюн Алиева, деятели культуры и представители медиа.

Данный проект является первой работой Общественного объединения "Культура, которая нас объединяет". Донором проекта выступает Агентство государственной поддержки НПО.

Съемки клипа проводились в Лачынском, Губадлинском и Зангиланском районах Восточного Зангезура.

Клип песни будет демонстрироваться на телевизионных каналах с сегодняшнего дня.