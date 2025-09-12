Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Общественности представлена "Песня Зангезура"

    Kультурная политика
    • 12 сентября, 2025
    • 12:14
    Общественности представлена Песня Зангезура

    Общественное объединение "Культура, которая нас объединяет" представило общественности "Песню Зангезура", посвященную теме Западного Азербайджана.

    Как сообщает Report, в презентации приняли участие исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Айгюн Алиева, деятели культуры и представители медиа.

    Данный проект является первой работой Общественного объединения "Культура, которая нас объединяет". Донором проекта выступает Агентство государственной поддержки НПО.

    Съемки клипа проводились в Лачынском, Губадлинском и Зангиланском районах Восточного Зангезура.

    Клип песни будет демонстрироваться на телевизионных каналах с сегодняшнего дня.

    Фото
