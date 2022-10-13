Обнародованы дата и место проведения съезда Союза писателей Азербайджана

XIII съезд Союза писателей Азербайджана (СПА) пройдет в 10:00 26 октября в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре.

XIII съезд Союза писателей Азербайджана (СПА) пройдет в 10:00 26 октября в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре.

Об этом Report сообщает со ссылкой на сайт СПА.

По приглашению Союза писателей Азербайджана на съезде примут участие более 20 гостей из Турции, России, Литвы, Израиля, Пакистана, Грузии, Германии, Ирака, Беларуси и Ирана.

26 октября в 9 часов будет посещена могила общенационального лидера Гейдара Алиева, а также азербайджанских писателей в Аллее почетного захоронения, затем состоится посещение Аллеи шехидов.