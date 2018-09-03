Обнародована программа "Недели российского кино в Азербайджане"

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ 7 cентября в Баку состоится церемония открытия "Недели российского кино в Азербайджане".
Как сообщает Report, мероприятие организовано при поддержке министерства культуры России, министерства культуры Азербайджана и Российского продюсерского центра "Кинофест".
На церемонии открытия примут участие представители российского кинематографа и продюсерского центра "Кинофест".
Кинопоказ будет проведен на двух площадках:
Киноцентр «Низами»
7 сентября – фильм «Черновик», режиссер С.Мокрицкий, 2018 г., вход по пригласительным билетам, начало в 19.00.
8 сентября – фильм «Килиманджара», режиссер С.Калужанов, 2018 г., вход свободный, начало в 18.30.
9 сентября – фильм «Тренер», режиссер Д.Козловский, 2018 г., вход свободный, начало в 18.30.
10 сентября – фильм «Салют-7», режиссер К.Шипенко, 2018 г., вход свободный, начало в 18.30.
Центр современного искусства «Yarat»
11 сентября – фильм «Подбросы», режиссер И.Твердовский, 2018 г., вход свободный, начало в 19.00.
12 сентября – фильм «Дядя Саша»», режиссер А.Гордон, 2018 г., вход свободный, начало в 19.00.
13 сентября – фильм «Кровь», режиссер А.Темников, 2018 г., вход свободный, начало в 19.00.
14 сентября – фильм «Лето», режиссер К.Серебренников, 2018 г., вход свободный, начало в 19.00.
Все фильмы будут показаны на русском языке без субтитров.
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