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    Обнародована программа "Недели российского кино в Азербайджане"

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ 7 cентября в Баку состоится церемония открытия "Недели российского кино в Азербайджане".

    Как сообщает Report, мероприятие организовано при поддержке министерства культуры России, министерства культуры Азербайджана и Российского продюсерского центра "Кинофест".

    На церемонии открытия примут участие представители российского кинематографа и продюсерского центра "Кинофест".

    Кинопоказ будет проведен на двух площадках:

    Киноцентр «Низами»

    7 сентября – фильм «Черновик», режиссер С.Мокрицкий, 2018 г., вход по пригласительным билетам, начало в 19.00.

    8 сентября – фильм «Килиманджара», режиссер С.Калужанов, 2018 г., вход свободный, начало в 18.30.

    9 сентября – фильм «Тренер», режиссер Д.Козловский, 2018 г., вход свободный, начало в 18.30.

    10 сентября – фильм «Салют-7», режиссер К.Шипенко, 2018 г., вход свободный, начало в 18.30.

    Центр современного искусства «Yarat»

    11 сентября – фильм «Подбросы», режиссер И.Твердовский, 2018 г., вход свободный, начало в 19.00.

    12 сентября – фильм «Дядя Саша»», режиссер А.Гордон, 2018 г., вход свободный, начало в 19.00.

    13 сентября – фильм «Кровь», режиссер А.Темников, 2018 г., вход свободный, начало в 19.00.

    14 сентября – фильм «Лето», режиссер К.Серебренников, 2018 г., вход свободный, начало в 19.00.

    Все фильмы будут показаны на русском языке без субтитров.

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