Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Обнародована программа Дней культуры Турции в Азербайджане, которые пройдут 23-27 ноября.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию посольства Турции, мероприятия начнутся концертом во Дворце Гейдара Алиева, на котором выступят звезды азербайджанской и турецкой эстрады. Также зрителям будут представлены национальные танцы двух народов.

Помимо этого, 24-27 ноября в Бакинском Музейном Центре будет организована выставка образцов ручных работ турецких мастеров и фотовыставка.

25 и 26 ноября в киноцентре "Низами" пройдет показ турецких фильмов. Мероприятия завершатся 27 ноября театральной постановкой в Национальном Драматическом Театре.

Отметим, что для участия в Днях Культуры Турции в Азербайджане Баку планирует посетить министр культуры Турции Омер Челик.