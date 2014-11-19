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    Обнародована программа Дней культуры Турции в Азербайджане

    Мероприятия начнутся концертом звезд эстрады и завершатся театральными постановками

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Обнародована программа Дней культуры Турции в Азербайджане, которые пройдут 23-27 ноября.

    Как сообщает Report со ссылкой на информацию посольства Турции, мероприятия начнутся концертом во Дворце Гейдара Алиева, на котором выступят звезды азербайджанской и турецкой эстрады. Также зрителям будут представлены национальные танцы двух народов.

    Помимо этого, 24-27 ноября в Бакинском Музейном Центре будет организована выставка образцов ручных работ турецких мастеров и фотовыставка. 

    25 и 26 ноября в киноцентре "Низами" пройдет показ турецких фильмов. Мероприятия завершатся 27 ноября театральной постановкой в Национальном Драматическом Театре.

    Отметим, что для участия в Днях Культуры Турции в Азербайджане Баку планирует посетить  министр культуры Турции Омер Челик.

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