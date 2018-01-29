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    Новый законопроект "О сохранении ашугского искусства" будет обсужден в парламенте Азербайджана

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане подготовлен законопроект "О сохранении ашугского искусства".

    Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании комитета по культуре Милли Меджлиса сказал председатель комитета Рафаэль Гусейнов.

    Он сообщил, что в настоящее время обсуждается разработанный законопроект "О сохранении и развитии Азербайджанского мугамного искусства": "После принятия этого законопроекта на обсуждение будет вынесен и законопроект "О сохранении ашугского искусства".

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