Новой культурной столицей СНГ станет Гянджа

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Новой культурной столицей СНГ станет азербайджанский город Гянджа. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в исполнительном комитете СНГ.

Об этом будет объявлено завтра в Бишкеке на заседании Совета глав государств СНГ.

"Культурную столицу СНГ выбирают на год. Сейчас ею является туркменский город Дашогуз. Завтра будет объявлено о том, что новой культурной столицей становится Гянджа. Там же будет утвержден план мероприятий, связанных с этим", - заявили в исполкоме СНГ.