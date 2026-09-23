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    Нидерланды примут участие в "Евровидении-2027"

    Kультурная политика
    • 23 сентября, 2026
    • 18:18
    Нидерланды примут участие в Евровидении-2027

    Нидерланды примут участие в конкурсе песни "Евровидение-2027", который пройдет в болгарском Бургасе.

    Как передает Report со ссылкой на Netherland Times, голландская общественная вещательная система NPO приняла решение вновь участвовать в конкурсе после отказа вещателя AVROTROS в августе.

    Нидерланды будут представлены совместным проектом общественных вещателей страны. Для отбора и сопровождения представителя будет создана независимая команда экспертов. Имя участника от Нидерландов будет объявлено позднее.

    Полуфиналы "Евровидения-2027" состоятся 11 и 13 мая, а финал - 15 мая в Бургасе.

    В августе AVROTROS объявил, что не будет участвовать в конкурсе, заявив, что мероприятие больше нельзя считать нейтральным, пока одна из стран-участниц продолжает участвовать в крупномасштабном военном конфликте. Нидерланды также бойкотировали конкурс 2026 года в Вене по той же причине.

    Евровидение Нидерланды
    Niderland "Avroviziya-2027"də iştirak edəcək
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