Нидерланды примут участие в "Евровидении-2027"
- 23 сентября, 2026
- 18:18
Нидерланды примут участие в конкурсе песни "Евровидение-2027", который пройдет в болгарском Бургасе.
Как передает Report со ссылкой на Netherland Times, голландская общественная вещательная система NPO приняла решение вновь участвовать в конкурсе после отказа вещателя AVROTROS в августе.
Нидерланды будут представлены совместным проектом общественных вещателей страны. Для отбора и сопровождения представителя будет создана независимая команда экспертов. Имя участника от Нидерландов будет объявлено позднее.
Полуфиналы "Евровидения-2027" состоятся 11 и 13 мая, а финал - 15 мая в Бургасе.
В августе AVROTROS объявил, что не будет участвовать в конкурсе, заявив, что мероприятие больше нельзя считать нейтральным, пока одна из стран-участниц продолжает участвовать в крупномасштабном военном конфликте. Нидерланды также бойкотировали конкурс 2026 года в Вене по той же причине.