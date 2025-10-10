Названа дата проведения Дней культуры Туркменистана в Азербайджане
Kультурная политика
- 10 октября, 2025
- 11:29
Дни культуры Туркменистана в Азербайджане пройдут 13–15 октября.
Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.
В рамках мероприятия Азербайджан посетит большая делегация деятелей культуры и мастеров искусств Туркменистана, ожидается широкая презентация музыкального, декоративно-прикладного искусства, музейных экспозиций и кулинарных шедевров этой страны.
Кроме того, в Национальной библиотеке Азербайджана планируется открытие "Уголка туркменской литературы".
Дни культуры Туркменистана внесут значительный вклад в дальнейшее сближение народов двух стран и развитие культурных связей.
Мероприятие завершится 15 октября концертной программой мастеров культуры и искусства в Гянджинской государственной филармонии.
