Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026

    Названа ​​дата проведения Дней культуры Туркменистана в Азербайджане

    Kультурная политика
    • 10 октября, 2025
    • 11:29
    Названа ​​дата проведения Дней культуры Туркменистана в Азербайджане

    Дни культуры Туркменистана в Азербайджане пройдут 13–15 октября.

    Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

    В рамках мероприятия Азербайджан посетит большая делегация деятелей культуры и мастеров искусств Туркменистана, ожидается широкая презентация музыкального, декоративно-прикладного искусства, музейных экспозиций и кулинарных шедевров этой страны.

    Кроме того, в Национальной библиотеке Азербайджана планируется открытие "Уголка туркменской литературы".

    Дни культуры Туркменистана внесут значительный вклад в дальнейшее сближение народов двух стран и развитие культурных связей.

    Мероприятие завершится 15 октября концертной программой мастеров культуры и искусства в Гянджинской государственной филармонии.

    дни культуры Туркменистана Министерство культуры
    Azərbaycanda Türkmənistan Mədəniyyəti Günlərinin keçiriləcəyi tarix məlum olub

    Последние новости

    11:54

    Сильный ветер повалил несколько деревьев в Гяндже

    Происшествия
    11:52

    Головной офис Агентства кино может быть перенесен в киностудию "Азербайджанфильм"

    Kультурная политика
    11:38

    В Гусаре 3 человека привлечены к ответственности за поджог посевных площадей

    Происшествия
    11:36

    Федерация дзюдо Азербайджана объявила состав сборной для участия в Гран-при в Мексике

    Индивидуальные
    11:34

    Президент: Такие мероприятия, как Игры СНГ, способствуют укреплению отношений

    Внешняя политика
    11:30

    Тюркский инвестиционный фонд готовится к началу финансовых операций

    Финансы
    11:29

    КНР вводит портовый сбор для судов под флагом США

    Другие страны
    11:29

    Еврокомиссар: Без мира между Баку и Ереваном невозможно говорить о связности с ЦА

    В регионе
    11:29

    Названа ​​дата проведения Дней культуры Туркменистана в Азербайджане

    Kультурная политика
    Лента новостей