Названа ​​дата проведения Дней культуры Туркменистана в Азербайджане

Дни культуры Туркменистана в Азербайджане пройдут 13–15 октября.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

В рамках мероприятия Азербайджан посетит большая делегация деятелей культуры и мастеров искусств Туркменистана, ожидается широкая презентация музыкального, декоративно-прикладного искусства, музейных экспозиций и кулинарных шедевров этой страны.

Кроме того, в Национальной библиотеке Азербайджана планируется открытие "Уголка туркменской литературы".

Дни культуры Туркменистана внесут значительный вклад в дальнейшее сближение народов двух стран и развитие культурных связей.

Мероприятие завершится 15 октября концертной программой мастеров культуры и искусства в Гянджинской государственной филармонии.