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    Назначены начальники еще 5 региональных управлений культуры и туризма - СПИСОК

    Министр культуры и туризма Абульфас Гараев подписал соответствующий приказ

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Назначены начальники еще 5 региональных управлений культуры и туризма минкультуры и туризма.

    Об этом Report сообщили в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

    В министерстве сказали, что согласно соответствующим приказам министра культуры и туризма Абульфаса Гараева, Таир Алиев назначен начальником Агдашского регионального управления культуры и туризма, Ахмед Рамазанов – Сабирабадского регионального управления культуры и туризма, Эльчин Гусейнов – Билясуварского регионального управления культуры и туризма, Лятифа Мовсумова – Масаллинского регионального управления культуры и туризма, Вусал Насирли – Лянкяранского регионального управления культуры и туризма. 

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