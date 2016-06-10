​Назначен председатель Правления ОАО "Азерхалча"

10 июня, 2016 18:45

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Видади Айдын оглу Мурадова председателем Правления Открытого Акционерного Общества "Азерхалча". Как сообщает Report, согласно распоряжению, В.Мурадов назначен председателем Правления ОАО "Азерхалча". Отметим, что В.Мурадов является доктором философии по истории, экспертом ковроткачества, профессором, учредителем центра "Азер-Ильме", главным редактором научно-публицистического журнала "Azərbaycan xalçaları" ("Азербайджанские ковры").