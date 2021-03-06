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Назначен новый пресс-секретарь Дворца Гейдара Алиева

Назначен новый пресс-секретарь Дворца Гейдара Алиева Айтадж Багирли получила образование в школе Baku-Oxford-School
Kультурная политика
6 марта 2021 г. 16:35
Назначен новый пресс-секретарь Дворца Гейдара Алиева

В пресс-службе Дворца Гейдара Алиева произведены структурные изменения и кадровые реформы.

Как сообщает Report, приказом директора Дворца Гейдара Алиева Рамиля Гасымова на должность пресс-секретаря пресс-службы назначена Айтадж Заур гызы Багирли.

Отметим, что Айтадж Багирли получила образование в школе Baku-Oxford-School. В 2016-2020 годах получила степень бакалавра в области международных отношений в Университете ADA , а в 2020 году прошла ряд курсов в Йельском университете, Гарвардском университете, Калифорнийском университете и Лондонском университете. Владеет английским, французским и русским языками.

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