Назначен новый пресс-секретарь Дворца Гейдара Алиева

Айтадж Багирли получила образование в школе Baku-Oxford-School

В пресс-службе Дворца Гейдара Алиева произведены структурные изменения и кадровые реформы.

Как сообщает Report, приказом директора Дворца Гейдара Алиева Рамиля Гасымова на должность пресс-секретаря пресс-службы назначена Айтадж Заур гызы Багирли.

Отметим, что Айтадж Багирли получила образование в школе Baku-Oxford-School. В 2016-2020 годах получила степень бакалавра в области международных отношений в Университете ADA , а в 2020 году прошла ряд курсов в Йельском университете, Гарвардском университете, Калифорнийском университете и Лондонском университете. Владеет английским, французским и русским языками.