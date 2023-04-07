Назначен новый директор Азербайджанского театра оперы и балета

Юсиф Эйвазов назначен новым директором Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Юсиф Эйвазов назначен новым директором Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, соответствующий приказ подписал первый заместитель министра культуры, и.о. министра Адиль Керимли.

Отметим, что оперный певец, драматический тенор Ю.Эйвазов является народным артистом Азербайджанской Республики.

В 1996 году поступил в Бакинскую музыкальную академию, в 2003-2007 годы продолжил обучение в знаменитом итальянском институте Istituto Musicale Pareggiato Achille Peri, посещал мастер-классы корифеев оперы Франко Корелли, Лучано Паваротти, Магды Оливеро, Пласидо Доминго.

Ю.Эйвазов был финалистом и победителем вокальных конкурсов в Каприоло, Монтаньяне и Милане. Выступал на сцене миланской "Ла Скала", Венской государственной оперы, Берлинской государственной оперы, нью-йоркской "Метрополитен-опера", Государственного академического Большого театра России, санкт-петербургского Мариинского театра и пр.