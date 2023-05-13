Назначен главный дирижер Азербайджанской государственной академической филармонии

Назначен главный дирижер Азербайджанской государственной академической филармонии.

Назначен главный дирижер Азербайджанской государственной академической филармонии.

Как сообщает Report, соответствующим распоряжением Фуад Ибрагимов сменил на этом посту народного артиста Рауфа Абдуллаева.

Отметим, что Ф.Ибрагимов был дирижером Азербайджанского государственного симфонического оркестра, Симфонического оркестра Новой Мюнхенской филармонии, а также главным дирижером Бакинского камерного оркестра, созданного при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Фуад Ибрагимов занял 2-е место на 4-м Международном конкурсе дирижеров имени Евгения Светланова, прошедшем в Париже при поддержке Radio France, France musique, L'orchestre philharmonique и Фонда Гейдара Алиева.

Выступал в качестве дирижера в ряде известных концертных залов мира. В 2022 году удостоен президентской премии и является заслуженным артистом Азербайджанской Республики.