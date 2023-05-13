О нас

Назначен главный дирижер Азербайджанской государственной академической филармонии

Назначен главный дирижер Азербайджанской государственной академической филармонии Назначен главный дирижер Азербайджанской государственной академической филармонии.
Kультурная политика
13 мая 2023 г. 16:00
Назначен главный дирижер Азербайджанской государственной академической филармонии

Назначен главный дирижер Азербайджанской государственной академической филармонии.

Как сообщает Report, соответствующим распоряжением Фуад Ибрагимов сменил на этом посту народного артиста Рауфа Абдуллаева.

Отметим, что Ф.Ибрагимов был дирижером Азербайджанского государственного симфонического оркестра, Симфонического оркестра Новой Мюнхенской филармонии, а также главным дирижером Бакинского камерного оркестра, созданного при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Фуад Ибрагимов занял 2-е место на 4-м Международном конкурсе дирижеров имени Евгения Светланова, прошедшем в Париже при поддержке Radio France, France musique, L'orchestre philharmonique и Фонда Гейдара Алиева.

Выступал в качестве дирижера в ряде известных концертных залов мира. В 2022 году удостоен президентской премии и является заслуженным артистом Азербайджанской Республики.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının baş dirijor təyin olunub

Самое читаемое

ВОЗ: Коронавирус никогда полностью не искоренят
ВОЗ: Коронавирус никогда полностью не искоренят
6 мая 2023 г. 18:00
В Индии трое погибли при катастрофе истребителя МиГ-21
В Индии трое погибли при катастрофе истребителя МиГ-21
8 мая 2023 г. 10:50
На Джыдыр-дюзю представлена концертная программа фестиваля Харыбюльбюль
ФотоНа Джыдыр-дюзю представлена концертная программа фестиваля "Харыбюльбюль"
9 мая 2023 г. 19:54
Карасин: Гейдар Алиев - выдающийся политик советского и постсоветского периода истории
Карасин: Гейдар Алиев - выдающийся политик советского и постсоветского периода истории
10 мая 2023 г. 11:35
Расим Коч: Дальновидная политика Гейдара Алиева сыграла важную роль в развитии отношений Азербайджана и Турции
Расим Коч: Дальновидная политика Гейдара Алиева сыграла важную роль в развитии отношений Азербайджана и Турции
10 мая 2023 г. 18:29
На Филиппинах 81 школьник попал в больницу из-за химического отравления
На Филиппинах 81 школьник попал в больницу из-за химического отравления
11 мая 2023 г. 10:44
На ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются пробки - СПИСОК
ФотоНа ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются пробки - СПИСОК
12 мая 2023 г. 08:24
Сулейман Сойлу: США вмешиваются в выборы в Турции
Сулейман Сойлу: США вмешиваются в выборы в Турции
12 мая 2023 г. 11:40
Представители СМИ Азербайджана: Необходимо улучшить осведомленность в Украине об Азербайджане
ВидеоПредставители СМИ Азербайджана: Необходимо улучшить осведомленность в Украине об Азербайджане
12 мая 2023 г. 21:22
Британская разведка: Бегство россиян с позиций под Бахмутом говорит о проблемах в армии РФ
Британская разведка: Бегство россиян с позиций под Бахмутом говорит о проблемах в армии РФ
13 мая 2023 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi