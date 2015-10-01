Народный артист России: Баку похож на Дубай

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ "Баку очень изменился и стал еще краше. Я его не узнал. Баку похож на Дубай".

Об этом в интервью журналистам заявил народный артист России, известный актер Борис Щербаков, находящийся в Баку в рамках проходящей в Азербайджане Недели российских фильмов.

Актер не смог назвать имен деятелей азербайджанского кино и режиссеров.

Б.Щербаков сравнил также прошлое и настоящее российского кинематографа, и отметил, что старые российские фильмы являются настоящей классикой: "Правда, хорошие фильмы есть и сегодня. Снимаются прекрасные картины. При наличии финансов можно снять отличные фильмы".