Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня день рождения известного композитора Азербайджана, народного артиста Эльдара Мансурова.

Как сообщает Report, народный артист отмечает свой 63-й день рождения.

Отметим, что Эльдар Мансуров родился 28 февраля 1952 года в Ичери Шехер в семье музыкантов.

В 1968-1972 годах он учился в средне-специальной музыкальной школе им. Асафа Зейналлы по классу фортепиано, а в 1974-1979 годах учился в Азербайджанской государственной консерватории в классе профессора Джовдата Гаджиева. Он автор рок-оперы "Семь красавиц", рок-балетов "Клеопатра" и "Олимп", 5 симфоний, симфонического мугама "Махур-хинди", концерта для скрипки с оркестром, а также множества симфонических, камерных и хоровых произведений. Он написал музыку к множествам фильмов и спектаклей. Эльдар Мансуров автор более 3000 песен и инструментальной музыки.

Его музыкальные произведения помогли многим исполнителям стать известными и популярными.

Отметим, что за заслуги в развитии Азербайджанской культуры в 2005 году ему присвоено звание "Заслуженного деятеля искусств", в 2012 году - звание народного артиста республики. С 21 февраля 2012 года ему назначена персональная стипендия президента Азербайджана.