Народному художнику Таиру Салахову присуждена Премия Гейдара Алиева

10 мая, 2015 20:21

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Народному художнику Таиру Салахову присуждена Премия Гейдара Алиева. Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев. В документе говорится: "Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: За исключительные заслуги в развитии азербайджанской культуры и достойный вклад в мировую сокровищницу изобразительного искусства присудить Таиру Теймур оглу Салахову премию Гейдара Алиева Азербайджанской Республики".