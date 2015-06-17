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    Народная артистка награждена Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики

    Президент Азербайджана подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении народной артистки Амалии Панаховой Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики.

    Как отмечает Report, Амалия Алиш гызы Панахова награждена Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики за большие заслуги в развитии азербайджанской культуры.

    Отметим, что 15 июня народной артистке Азербайджана, актрисе театра и кино Амалии Панаховой исполнилось 70 лет. 

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