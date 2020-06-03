Установлен надгробный памятник народному артисту Арифу Меликову - ВИДЕО

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В Аллее почетного захоронения установлен надгробный памятник выдающемуся представителю музыкального искусства Азербайджана, народному артисту, академику Арифу Меликову. Автором проекта является известный скульптор, народный художник Омар Эльдаров.

В заявлении Report О.Эльдаров отметил, что после подписанного президентом Ильхамом Алиевым распоряжения от 17 мая 2019 года в целях увековечения памяти композитора, приступили к работам по возведению памятника: "Памятник был готов уже в начале мая текущего года. Однако, открытие состоялось 9 мая, в день годовщины со дня смерти. Естественно, из-за карантина церемония открытия проходила с ограниченным числом участников. Мы посетили могилу с несколькими членами его семьи и представителями Министерства культуры".

Отметим, что Ариф Джахангир оглу Меликов родился 13 сентября 1933 года в городе Баку. В 1960 году окончил Азербайджанскую государственную консерваторию имени Узеира Гаджибейли по классу композиции Гара Гараева. В том же году начал преподавать в этом учебном заведении. В 2016 году Ариф Меликов опубликовал "Полное собрание сочинений" в 28 томах. В 1986 году его удостоили звания "Народный артист СССР". В 1998 году был награжден орденом "Истиглал", в 2013 году - орденом "Гейдар Алиев", а в 2018 году - орденом "Шохрат". В 1965 году его удостоили почетного звания Заслуженный деятель искусств, в 1978 году - Народный артист.