В эфире российского телеканала вышла передача об Азербайджане

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Известная ведущая российского телеканала "Россия-1" Анастасия Чернобровина в рамках цикла передач "Одна на планете", демонстрируемых на телеканале "Моя планета", сняла программу о возможностях Азербайджана в сфере туризма.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство культуры и туризма.

В программе ведущая поделилась своими впечатлениями о посещении Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Государственного историко-культурного и природного заповедника "Янардаг", Национального историко-художественного заповедника "Гобустан", албанского храма в селе Киш города Шеки и дворца шекинских ханов, грязевых вулканов, лечебно-оздоровительного центра Нафталан и Кавказских гор.