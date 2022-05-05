Расим Балаев выдвинут на пост председателя Союза кинематографистов Азербайджана

Союз кинематографистов Азербайджана обсудил вопрос избрания нового председателя правления и единогласным решением выдвинул на этот пост кандидатуру народного артиста Расима Балаева.

Союз кинематографистов Азербайджана обсудил вопрос избрания нового председателя правления и единогласным решением выдвинул на этот пост кандидатуру народного артиста Расима Балаева.

Об этом Report сообщил заслуженный деятель искусств, секретарь Союза кинематографистов Азербайджана Баба Везироглу.

B.Вазироглу подчеркнул, что Р.Балаев, занимающий в настоящее время пост секретаря Союза кинематографистов Азербайджана, является брендом азербайджанского кино и альтернативы ему нет: «Расим муаллим немного колебался в вопросе его председательства. Он сказал, что уже в возрасте и есть проблемы со здоровьем, но мы не согласились. Мы заявили, что для существования и развития союза необходим такой руководитель, как он. Все члены правления поддержали кандидатуру Расима Балаева. Он будет единственным кандидатом на выборах в председатели».