В Киргизии пройдет международный детский форум стран СНГ

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Международный культурно-образовательный детский форум стран СНГ пройдет на побережье высокогорного курортного озера Иссык-Куль в Киргизии под эгидой парламента республики.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель пресс-службы ведомства.

"Восемнадцатого июня в культурном центре "Рух-Ордо" под эгидой Жогорку Кенеша (парламент Киргизии - ред.) в Чолпон-Ате начнет свою работу международный культурно-образовательный форум "Дети Содружества"", - сообщил собеседник агентства.

Во время форума дети из России, Казахстана, Таджикистана, Белоруссии, Азербайджана и Киргизии проведут презентации своих стран. Они также примут участие в дебатах и круглых столах, посвященных вопросам развития и сохранения культурных ценностей. В рамках мероприятия для юных участников форума также подготовлены экскурсионная программа, игры и интеллектуальные конкурсы.

Закрытие форума состоится 22 июня.