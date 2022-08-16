Би-би-си анонсировала передачу "Шелковый путь - чудеса Азербайджана"

Известный канал "Би-би-си" в конце августа представят зрителям передачу под названием "Чудеса Азербайджана- Шелковый Путь".

Мировая служба BBC World News анонсировала передачу под названием "Чудеса Азербайджана - Шелковый Путь"

Как передает Report, передача будет в первый раз транслирована 20 августа в 09:30 по бакинскому времени, повторы для различных часовых поясов будут в разное время до 22 августа.

В передаче историк Беттани Хьюз рассказывает про необыкновенные наскальные рисунки в Гобустане, возраст которых насчитывает 40 000 лет. Затем она направляется в Шеки, некогда являющейся важной остановкой для торговцев, путешествующих по древнему Шелковому пути, и встречаетcя с ткачами, которые все еще производят шелк традиционным способом.

Беттани Хьюз познакомит зрителей также с замечательным дворцом из стекла - Дворцом Шекинских Ханов, построенный за счет богатств, полученных от торговли шелком.