Музей‑заповедник "Несвиж" заинтересован в совместных проектах в Азербайджане

Музей‑заповедник "Несвиж" заинтересован в совместных проектах в Азербайджане

Белорусский национальный историко‑культурный музей‑заповедник "Несвиж" рассматривает возможность проведения новых выставок в Азербайджане.

Об этом, отвечая на вопрос Report, сообщила первый заместитель директора музея Наталия Жерко.

"Мы хотели бы реализовать совместные проекты с азербайджанскими коллегами в формате обменных выставок", - отметила она.

По ее словам, выставка "Несвиж - наследие мировой культуры", которая открылась сегодня в Баку, организована в рамках сотрудничества с Азербайджанским государственным музеем изобразительных искусств.

"Мы очень рады, что у нас появляются новые партнерства, знакомства и расширяются границы взаимодействия", - сказал она.

Жерко подчеркнула, что с 2023 года между музеем‑заповедником "Несвиж" и азербайджанскими учреждениями культуры сложились прочные партнерские отношения. "Мы рады новым партнерствам и расширению возможностей для взаимодействия", - добавила она.

Она также заявила, что музей продолжит искать новые возможности для совместных проектов.