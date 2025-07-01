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Молодежь из семи стран посетила Агдам

Молодежь из семи стран посетила Агдам 30 июня делегация, участвующая в Молодёжном форуме Организации экономического сотрудничества (ОЭС), посетила город Агдам.
Kультурная политика
1 июля 2025 г. 01:11
Молодежь из семи стран посетила Агдам

30 июня делегация, участвующая в Молодёжном форуме Организации экономического сотрудничества (ОЭС), посетила город Агдам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство молодежи и спорта.

Отмечается, что более 100 представителей из 7 стран ознакомились с масштабными восстановительными и строительными работами, проводимыми в Агдаме, освобождённом от оккупации.

В рамках экскурсии гости посетили Агдамский железнодорожный и автовокзальный комплексы, Мугамный центр, а также историческую Джума-мечеть. Делегатам была предоставлена подробная информация о прошлом города и его будущем, которое активно формируется.

В завершение визита для участников был организован торжественный приём с элементами азербайджанской культуры и культурно-развлекательная программа.

Отметим, что в рамках Недели ОЭС Молодёжный форум ОЭС станет важной платформой для укрепления роли молодёжи в региональной политике и признания их вклада в будущее поколений.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYeddi ölkənin gəncləri Ağdama səfər edib

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