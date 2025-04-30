Минкультуры: Творчество Рафиса Исмаилова было высоко оценено государством

Министерство культуры Азербайджана выразило соболезнования семье Народного художника Рафиза Исмаилова в связи с его кончиной.

Министерство культуры Азербайджана выразило соболезнования семье Народного художника Рафиса Исмаилова в связи с его кончиной.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

"Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату. Выдающийся деятель кино, Народный художник, лауреат Государственной премии Рафис Исмаилов скончался 30 апреля 2025 года на 86-м году жизни.

Рафис Рза оглы Исмаилов родился 30 марта 1939 года в Баку. Он получил образование в Азербайджанском государственном художественном училище имени Азимзаде, а затем на художественном факультете Всесоюзного государственного института кинематографии в Москве.

С 1972 года начал работать на киностудии "Азербайджанфильм", параллельно был художником-постановщиком ряда спектаклей в Азербайджанском государственном академическом драматическом театре, а также в Театре оперы и балета", — сообщили в министерстве.

Отмечается, что посвятивший свою жизнь киноискусству художник создал художественное оформление для таких фильмов, как "Поёт Муслим Магомаев" (фильм-концерт), "1001-е гастроли", "Катыр Мамед", "Бухта радости", "Приключение мезозойской эры", "Юбилей Данте", "Хозяин дома", "Странный человек", "Рыцари Чёрного озера", "Чужая жизнь", "Если умру... прости", "Крик", "Тахмина", "Я поливал улицы", "Джавад хан", "Посол рассвета" и других. Он также был художником-постановщиком ряда анимационных фильмов.

"Творчество мастера было высоко оценено государством. В 1982 году ему было присвоено звание "Заслуженный художник", в 2000 году — "Народный художник", а за фильм "Бухта радости" он удостоился Государственной премии (1978).

Коллектив Министерства культуры выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной Народного художника Рафиса Исмаилова, разделяет горечь утраты с его родными и близкими.

Пусть земля ему будет пухом".