Минкультуры презентовало новый проект

В Университете ADA состоялась презентация проекта Министерства культуры Азербайджана "Менеджер по коммуникациям".

В Университете ADA состоялась презентация проекта Министерства культуры Азербайджана "Менеджер по коммуникациям".

Как сообщает Report, проект направлен на эффективную реализацию стратегической коммуникационной политики Министерства культуры в структурных подразделениях, подведомственных учреждениях и организациях министерства, в том числе укрепление, расширение связей с общественностью, субъектами и представителями СМИ, совершенствование деятельности социальных медиа.

На церемонии открытия было отмечено, что проект служит оперативному информированию общественности страны о богатой культуре азербайджанского народа, деятельности Министерства культуры, соответствующих предприятий и организаций, проводимых реформах, знаменательных событиях, новшествах и успехах не только посредством традиционных текстовых форматов, но и современными методами и средствами, эффективному налаживанию связей с общественностью и, как следствие, повышению доверия граждан к государственной структуре.

Было отмечено, что в рамках проекта, охватывающего региональные управления культуры Министерства, один из сотрудников каждого управления назначен менеджером по коммуникациям – ответственным за PR, медиа и коммуникационную деятельность.

После открытия были проведены тренинги для повышения профессионализма этих лиц.