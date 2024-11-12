Министр: Существуют различные механизмы обеспечения жильем работников культуры

Продолжаются меры по улучшению социальных и жилищных условий работников сферы культуры, обеспечению их жильем.

Продолжаются меры по улучшению социальных и жилищных условий работников сферы культуры, обеспечению их жильем.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр культуры Адиль Керимли.

По его словам, с соответствующими учреждениями ведутся переговоры по применению существующих механизмов покупки квартир на льготных условиях.

"Мы постараемся, чтобы работники культуры смогли воспользоваться этими условиями. Для этого есть определенные условия, принцип очередности. Если в будущем появятся новые механизмы для предоставления квартир работникам сферы культуры, мы планируем применить их", - отметил он.